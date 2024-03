Începe construcția liniei electrice Vulcănești – Chișinău. Cât costă proiectul

12:10

Biroul de presă al Ministerului Afacerilor Externe informează că, potrivit informațiilor comunicate de Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă, se confirmă decesul unui cetățean al Republicii Moldova, urmare a masacrului produs în seara zilei de 22 martie, în incinta Centrului Crocus City Hall din orașul Moscova.