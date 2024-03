Rusia a atacat hidrocentrala de la Dnestrovsk, aflată pe râul Nistru la frontieră cu Republica Moldova. „Ar putea provoca un dezastru”, avertizează Zelenski

12:40

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a acuzat sâmbătă pe liderul rus Vladimir Putin că încearcă „să dea vina” pe Ucraina după atacul sângeros comis vineri seară într-o sală de concerte de la periferia Moscovei, atac care a fost revendicat de gruparea jihadistă Stat Islamic.„Ceea ce s-a întâmplat la Moscova este evident, iar Putin şi ceilalţi ticăloşi încearcă doar să dea vina pe altcineva”, a spus Zelenski în mesajul video zilnic, după ce oficiali ruşi au avansat ipoteza unei piste ucrainene. What happened in Moscow yesterday is obvious, and Putin and other scums are trying to shift the blame to someone else. Their methods are always the same. We have seen it all before. There were blown-up houses, mass shootings, and explosions. And they always blame others.They… pic.twitter.com/N6WhZujMh9— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 23, 2024 În prima sa intervenție publică cu privire la atac, președintele rus, Vladimir Putin a spus ca toți cei patru autori ai atacului au fost arestați și a reluat afirmația conform căreia suspectii încercau să fugă în Ucraina. „Se îndreptau spre Ucraina unde, conform datelor preliminare (ale anchetatorilor), le fusese pregătită o „fereastră” pentru a trece graniţa”, a afirmat Putin, dând asigurări că „cei care se află în spatele acestor terorişti vor fi pedepsiţi” şi că „nu vor avea un destin de invidiat”. Atacul armat de la concertul de la Crocus City Hall s-a soldat cu cel puțin 133 morți și peste 100 de răniți, mulți în stare critică, potrivit autorităților ruse. Statele Unite au spus că aveau informații că se pregătește un atentat la Moscova și că le-au comunicat Rusiei la începutul acestei luni. Ucraina nu a fost implicată în atacul armat de vineri din apropierea Moscovei, iar sugestiile privind o conexiune ucraineană „nu au nimic în comun cu realitatea”, a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt al agenției militare de spionaj de la Kiev. „Aceasta este, desigur, o altă minciună a serviciilor speciale rusești, care nu are nimic în comun cu realitatea și nu are cum să stea în picioare”, a declarat pentru Reuters Andriy Yusov, de la Direcția principală de informații a Ministerului Apărării.