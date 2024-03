Demisie răsunătoare în Comisia Vetting, care verifică integritatea celor care aspiră la funcția de judecător la CSJ

11:00

Presa a scris că municipiul Chișinău a cheltuit circa 14 milioane de lei pentru „deszăpezirea" capitalei timp de două zile de ninsoare. Cifra ar fi fost comunicată jurnaliștilor de la Ziarul de Gardă de reprezentanții întreprinderii municipale Exdrupo. Urmare a publicării datelor în presă, șeful Exdrupo a menționat că s-ar fi produs „o eroare tehnică […]