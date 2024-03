Copiii blocați în Belarus, lăsați să își continue drumul: Lituania a emis autorizația pentru autocar, care lipsea

08:40

Un căprior a fost lovit mortal în dimineața zilei de 28 martie. Accidentul a avut loc pe traseul Chișinău-Ialoveni. Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, anunță că șoferul a părăsit locul accidentului. „Cineva a tamponat un căprior în jurul orei 7 dimineața. Eram prin preajmă și am venit primul la fața locului. Am solicitat […]