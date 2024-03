Moldova și România: mai aproape prin linia de 400 kV Vulcănești – Chișinău

09:30

Probabil are îngrijorări personale pentru că începe vetting-ul pentru procurorii Procuraturii Anticorupție. Astfel comentează ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, decizia procurorului Victoria Furtună de a-și da demisia. Ministrul Justiției recunoaște că odată cu demararea procesului de vetting mai mulți procurori ar putea pleca din sistem, însă menționează că acest lucru a...