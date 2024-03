Regimul de la Tiraspol declară că nu va permite efectuarea recensământului populației și a locuințelor în regiunea transnistreană

08:40

Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că pentru luni, 25 martie, a fost emis Cod Galben de ploi și vânt puternic. În intervalul 25 martie, ora 12 – 26 martie, ora 03. Pe arii extinse în raioanele de sud, centrale și de est se prevăd precipitații puternice, predominant sub formă de …