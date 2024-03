VIDEO Maia Sandu a ajuns în Găgăuzia. Șor a scos oamenii la protest de-a lungul traseului: „Afară!”

19:50

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va acorda, împreună cu președintele României, Klaus Iohannis, pentru al patrulea an consecutiv, înaltul patronaj pentru Reuniunea Teatrelor Naționale Românești. Șefa statului a adresat pe 27 martie un mesaj de felicitare tuturor oamenilor de teatru, care valorifică și contribuie la unitatea culturală a celor două maluri de Prut prin munca […]