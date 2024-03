Regulamentul pentru selectarea procurorului general va fi modificat. Ministra Justiției: Am discutat mai multe opțiuni

18:20

„Va fi ușor să mă îngroape, am pregătit totul”Cum se pregătesc găgăuzii pentru înmormântare și transmit aceste cunoștințe din generație în generație „Va fi ușor să mă îngroape, am pregătit totul” Cum se pregătesc găgăuzii pentru înmormântare și transmit aceste cunoștințe din generație în generație Pentru găgăuzi, un popor turcic creștin ortodox, înmormântările sunt unul […] The post „Va fi ușor să mă îngroape, am pregătit totul”. Cum se pregătesc găgăuzii pentru înmormântare și transmit aceste cunoștințe din generație în generație appeared first on NewsMaker.