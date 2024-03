Regulamentul pentru selectarea procurorului general va fi modificat. Veronica Mihailov-Moraru: Am discutat mai multe opțiuni

12:30

Ana Mihailov, director FES Moldova, declară că pre-vettingul este decredibilizat de înșiși unii membri ai comisiei de pre-vetting și modul în care este realizat. Poate ideea a fost buna, conceptul însă și modul de implementare a întregului proces lasă un gust amar, mai spune directoarea Friedrich Ebert Stiftung Moldova, Ana Mihailov. Impresia care mi s-a […]