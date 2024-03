Autenticitatea imaginilor cu Dodon și Plahotniuc în dosarul „Kuliok” vor fi verificate peste 1 an – Ce spune procurul de caz și cine va plăti expertiza

20:50

Kate, Prințesa de Wales, a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer și urmează un tratament de chimioterapie