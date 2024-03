Noi discuții despre referendumul privind aderarea la UE. Maia Sandu s-a întâlnit cu reprezentanții minorităților etnice

16:40

O masă de aer cu particule de praf saharian va acoperi Republica Moldova, din această seară. Informația a fost confirmată pentru NM de șef secție prognoze meteorologice din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), Nadejda Stolear. Potrivit sursei citate, masa de aer vine din România și se va îndrepta, inclusiv, spre Ucraina. Depunerile de praf […]