Dosarul „kuliok”: Imaginile video de la întâlnirea dintre Dodon și Plahotniuc vor fi verificate peste un an. Cât costă expertiza

14:00

De la începutul lunii ianuarie 2024, Primăria Chișinău a sistat finanțarea grupelor cu program prelungit. Motivul, după cum a explicat atunci primăria, este simplu – municipalitatea nu are bani să le întrețină. După aproape trei luni de ping-pong între autoritățile locale și centrale, Guvernul a aprobat o nouă metodologie care va permite școlilor să calculeze […] The post VIDEO Părinții sau statul? Cine ar trebui să plătească pentru grupele cu program prelungit appeared first on NewsMaker.