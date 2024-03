FOTO Vicepremierul Mihai Popșoi s-a întâlnit cu ambasadorii Ungariei, Greciei și Suediei. Despre ce au discutat

08:50

Un căprior a fost lovit mortal de o mașină pe traseul Chișinău-Ialoveni. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 28 martie. Despre acest lucru anunță șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga. „Eram prin preajmă și am venit primul la fața locului. Am solicitat un echipaj din partea Inspectoratului pentru Protecția Mediului.