Trans-Oil reacționează: cea mai mare fabrică de ulei din Moldova nu se închide, dar temporar nu va produce

Interpreta Natalia Barbu va urca pe scena de la Eurovision, în a doua parte a primei semifinale, sub numărul 11. Ordinea a fost stabilită în seara zilei din ajun. În prima semifinală vor evolua în total 15 țări: 1.Cipru 2.Serbia 3.Lituania 4.Irlanda 5.Ucraina 6.Polonia 7.Croaţia 8.Islanda 9.Slovenia 10.Finlanda 11.Moldova 12.Azerbaidjan 13.Australia 14.Portugalia 15.Luxemburg Prima semifinală