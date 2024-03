foto | R. Moldova a cucerit o medalie de bronz la Campionatul Mondial WDSF de dans sportiv

11:20

Un bebeluş de două luni din Republica Moldova, care a fost diagnosticat cu meningită, a fost transferat, sâmbătă, cu un elicopterul SMURD de la Chişinău la Iaşi, pentru a fi internat la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria". „Echipajul elicopterului SMURD Galaţi a efectuat în urmă cu puţin …