După ce a cerut competențe sporite, pentru PA, Veronica Dragalin revine la ideea creării DNA-lui moldovenesc – Vrea absorbția CNA

13:10

Asociația „Forța Fermierilor” constată cu mare regret și indignare profundă că, Creditul de Urgență, care a fost promovat la greu de ministrul Agriculturii, nu este funcțional pentru marea majoritatea agricultorilor, care se află în dificultate de plată Fermierii spun că sunt refuzați verbal și înscris de către băncile comerciale să acceseze împrumuturi sub pretextul că ... Creditul de Urgență, promovat de ministrul Agriculturii, nu este funcțional pentru marea majoritatea agricultorilor – „Forța Fermierilor” soloictă o ședință de urgență la Parlament The post Creditul de Urgență, promovat de ministrul Agriculturii, nu este funcțional pentru marea majoritatea agricultorilor – „Forța Fermierilor” soloictă o ședință de urgență la Parlament appeared first on Politik.