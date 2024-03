„Să nu spună povești”. Kievul susține că Moscova știa despre pregătirea atacului de la Crocus

17:50

Deputații independenți Vasile Bolea și Alexandr Suhodolskii – membri ai Partidului „Renaștere", controlat de oligarhul fugar Ilan Șor – se află pe 26 martie la Moscova, Federația Rusă. Cei doi au avut o întrevedere cu președintele Comisiei pentru afaceri internaționale din Duma de Stat, deputatul Leonid Sluțki. Informațiile despre vizita la Moscova a fost confirmată […]