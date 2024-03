O româncă credea că Brad Pitt s-a îndrăgostit de ea și i-a transferat bani: „Mi-a spus că mă iubește”

11:00

O înregistrare video aparent filmată de atacatorii sălii de concert de la periferia Moscovei a fost difuzată pe conturile de reţele sociale folosite de obicei de gruparea jihadistă Stat Islamic, potrivit grupului SITE, specializat în cercetare anti-terorism, scrie Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acest videoclip de un minut şi 31 de secunde arată mai multe …