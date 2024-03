Forța Fermierilor cere Parlamentului să nu adopte proiectul privind funcționarea camerelor agricole – Este un moft al ministrului, care încearcă să adune forțat pe toți agricultori într-un „colhoz”

10:30

Curtea Constituțională (CC), ieri, a decis că sesizarea privind controlul constituționalității unor prevederi din articolul 184 alin. (2) din Codul electoral (organizarea referendumului republican și a alegerilor parlamentare sau prezidențiale la aceeași dată) este inadmisibilă Sesizarea a fost depusă de deputați ai Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) în Parlamentul Republicii Moldova. Aceștia au susținut că ... Curtea Constituțională a declarat inadimisbilă sesizarea opoziției parlamentare – Înalta Instanță admite organizarea concomitent a alegerilor și a referendumului