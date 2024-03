Comercianți de droguri, reținuți de oamenii legii; Doi tineri, amenințați cu moartea după ce au refuzat să fie curieri

22:00

Dragalin, convinsă că a „revoluționat” Procuratura Anticorupție: „Nu am călcat niciodată peste o linie de etică” // VIDEO Ajunsă în funcția de șefă a Procuraturii Anticorupție acum mai bine de un an jumătate, Veronica Dragalin se arată convinsă de faptul că a reușit să „revoluționeze” instituția pe care o are ăn gestiune, deși nu poate încă să fse încreadă la fel de mult în integritatea tuturor colegilor săi. Declarații au fost făcute în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV. Sigu...