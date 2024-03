(video) Scandal cu deszăpezirea, în toi de primăvară: Primăria a cheltuit milioane pentru înlăturarea intemperiilor din ianuarie. Explicațiile Exdrupo

20:00

„Republica Moldova nu are obiective și planuri de dezvoltare pentru că … o are pe Maia Sandu președintă. Iar ea are capricii și mofturi, de aceasta nu are nevoie de planuri”, afirmă fostul premier, Vlad Filat. „Fără obiective și planuri, țara noastră rătăcește între trecut și prezent. Secată de conflictul social intern alimentat permanent de guvernare, Moldova îmbătrânește și se depopulează dramatic”, a scris Filat pe rețele.