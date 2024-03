NM Espresso: despre scandalul din jurul comisiei Pre-vetting, veniturile premierului și impresiile guvernatoarei BNM despre Moldova

16:00

Președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian, anunță crearea unui consiliu consultativ de experți, pe lângă comisia pe care o conduce. Membrii consiliului nou format vin diferire domenii: academic, societatea civilă, mediul de afaceri, etc. Printre ei se numără, inclusiv, rectorul Academia de Studii Economice din Moldova, Alexandru Stratan. Marian susține că aceștia […]