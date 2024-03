foto | Sportivii paralimpici din R. Moldova au ocupat mai multe locuri de frunte la Cupa Mondială de Para Powerlifting

12:10

Irina Rotari, o adolescentă din Transnistria și fanfara de copii „Hasnaș” au ridicat jurații în picioare la „Românii au talent”, în ediția de vineri, 22 martie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Irina crede că poate câștiga Românii au talent și visează de mică să ajungă pe scena aceasta. Avantajele ei sunt: ambiția, silința, încrederea in … The post video, foto | O tânără din Transnistria și fanfara de copii „Hasnaș” au ridicat jurații în picioare la „Românii au talent” first appeared on ZUGO. Articolul video, foto | O tânără din Transnistria și fanfara de copii „Hasnaș” au ridicat jurații în picioare la „Românii au talent” apare prima dată în ZUGO.