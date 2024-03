ONG-urile de media, îngrijorate de noul mecanism de suspendare a licențelor – Ce le solicită autorităților

09:10

Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care introduce modificări în Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală. De scutirea plății vor beneficia persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, asigurate de Guvern. Această scutire se va aplica, în special, ... Soluția găsită de Parlament – Proprietarii terenurilor cu destinație agricolă nu vor fi obligați să achite primle de asigurare medicală. The post Soluția găsită de Parlament – Proprietarii terenurilor cu destinație agricolă nu vor fi obligați să achite primle de asigurare medicală. appeared first on Politik.