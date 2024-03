VIDEO Corupție și rețineri la Bălți, Ziua Mondială a Teatrului, cât de des practică sportul chișinăuienii / Știri NewsMaker

15:30

Bulgaria va deschide la Taraclia o filială a Universității „Angel Kanchev" din Ruse. Un acord în acest sens a fost semnat astăzi, 26 martie, în marja Comisiei mixte interguvernamentale moldo-bulgare, care s-a desfășurat la Chișinău. Evenimentul a fost prezidat de ministrul Energiei, Victor Parlicov, și viceministra Economiei și Industriei din Bulgaria, Irina Shtonova. Potrivit unui […]