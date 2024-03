„Am fost depășiți numeric”: Un pilot ucrainean de drone povestește bătălia sângeroasă de la Avdiivka

17:30

În această ediție, aflați ce șanse mai au să fie numiți în funcții judecătorii respinși de președinta Maia Sandu, dar și cine are grijă în Moldova de adulții cu Sindromul Down. martie 25, 2024 Incidentul de la Tiraspol: a fost sau n-a fost...