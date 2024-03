Iuliana BEREGOI dă lovitura cu un nou cover, de această dată, la piesa lui Valerii MELADZE!

13:50

Autorul hitului „Tărâmul interzis”, The URS are o biografie sumbră. E lucru știut că artistul a suferit de depresie și avea gânduri suicidale. Mai nou, într-un interviu cu Alexandra Porubin bărbatul a recunoscut că a abandonat școala în clasa a 11-a și a plecat să muncească în Rusia. S-a angajat într-un local în care bătăile […] Articolul A lăsat școala și s-a dus la un job unde putea fi ucis! The URS povestește despre tinerețea tumultuoasă apare prima dată în CanCan.