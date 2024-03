ULTIMA ORĂ VIDEO: Declarația scandaloasă de la Comisia Electorală Centrală.

18:00

Șeful adjunct al Direcției Educație din municipiul Chișinău, Andrei Pavaloi a venit cu o replică la "declarațiile mincinoase" ale premierului, Dorin Recean. Andrei Pavaloi: "Este inadmisibil să prostească lumea chiar în halul acesta" După declarațiile mincinoase de astăzi ale Prim-ministrului cu referire le grupele cu program prelungit dar și situația în sistemul educațional, am ținut […]