Ministrul Buzu vizitat de opoziția parlamentară – Activiștii și deputații BCS au protestat față de politicile antisociale ale guvernării

14:10

Furtul miliardului de dolari din sistemul bancar din Republica Moldova a reprezentat o traumă pentru întreaga economie a RM, a dclarat guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, Anca Dragu, notează Agerpres.ro „ Am avut discuţii cu toate instituţiile implicate, am avut discuţii cu lichidatorii celor trei bănci care au suferit în urma acestui furt şi facem ... Guvernatorul BNM, Anca Dragu: Furtul miliardului, o traumă pentru Republica Moldova – Trebuie să identificăm riscurile şi metodele de acoperire a lor