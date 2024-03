Seară istorică în fotbalul european: s-au calificat pentru prima dată la EURO, în cel mai dramatic mod posibil!

07:20

(VIDEO) Maria Prodan din Sângera: 102 ani, 8 copii, 21 de nepoți, 40 de strănepoți și 6 stră-strănepoți Are 21 de nepoți, 40 de strănepoți și 6 stră-strănepoți. Maria Prodan, o femeie din Sângera, care a împlinit recent 102 ani, se bucură de orice clipă a vieții. Expresia „are cine să-i dea o cană de apă” e tocmai despre Maria Prodan și fiica ei mezină, Vera Buzuleac. „Din 2019 am luat-o aici. Am fost și eu plecată peste hotare. Apoi am revenit, pentru că sora care trăia lângă mama s-a îmbolnăvi...