În timpul vizitei la Moscova, liderii partidului ”Renaștere” au avut o întrevedere cu șeful Rosselkhoznadzor

Republica Moldova nu va putea adera complet la Uniunea Europeană cât timp vor exista trupe rusești în Transnistria, a declarat președintele PPE, Siegfried Mureșan, la interviurile Digi24.ro. Cu toate acestea, faptul că problema transnistreană nu este încă rezolvată, nu împiedică progresul în procesul de aderare, spune europarlamentarul.