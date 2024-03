„Sper că după 6 luni la BNM să îmi permit să plec la ora 7”. Dragu, despre viața la Chișinău, trafic și moldoveni „matinali”

09:30

Liderul organizației criminale „Machena” a fost condamnat pentru comandarea și organizarea asasinării, în 2008, a unei autorități criminale rivale. Potrivit unui comunicat emis de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), acesta a primit 21 de ani de închisoare cu executare. Potrivit PCCOCS, omorul a avut loc într-un penitenciar cu regim închis din […] The post Liderul organizației criminale „Machena”, condamnat pentru comandarea asasinării unui rival din închisoare. Câți ani va sta după gratii appeared first on NewsMaker.