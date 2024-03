Solicitare către București și Chișinău: 27 martie – Ziua Națională a României și a R. Moldova

22:10

Documentarul „20 Days in Mariupol”, cel care a obținut în acest an premiul Oscar, va fi proiect gratuit la Cinematograful Odeon din Chișinău. „De doi ani Rusia duce un război nemilos în Ucraina. Zilnic, țara vecină este terorizată, Rusia bombardează case, spitale, școli și ucide oameni nevinovați. Vă invităm la proiecția filmului”, a transmis Ministerul […] Articolul Documentarul „20 Days in Mariupol”, proiectat la Chișinău apare prima dată în InfoPrut.