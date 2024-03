„Aurul lichid” al milionarului discret! Slusari explică cum prietenul lui Plahotniuc șantajează o țară întreagă

06:50

Victoria pe câmpul de luptă nu este suficientă pentru Ucraina, pentru că Kievul are nevoie ca economia țării să rămână pe linia de plutire. Dacă exporturile continuă să scadă, Kievul își poate pierde capacitatea de a finanța operațiuni militare și de a-și susține populația. Astfel, menținerea fluxului de exporturi agricole este vitală. Ucraina are potențial, […]