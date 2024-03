Gata cu căldura în calorifere? Termoelectrica anunță condițiile în care poate fi deconectat agentul termic

20:10

Licitația pentru locațiunea activelor neutilizate destinate activității de Travel Retail & Food and Beverages de la Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) a fost prelungită. Anunțul a fost făcut de AIC, care a precizat că decizia se datorează faptului că doar o companie a depus dosarul pentru participarea la licitație. „În contextul în care, astăzi, 25 martie, […] The post Licitația pentru spațiile comerciale de la Aeroportul Chișinău, prelungită: „A fost depus doar un singur dosar de participare” appeared first on NewsMaker.