WhatsApp va avea o nouă funcție. Schimbare majoră pentru toți utilizatorii

22:40

Pensiile indexate nu asigură un trai decent bătrânilor din Moldova. o recunoaște chiar ministrul Protecției Sociale, Alexei Buzu. Oficialul a declarat în studioul TV8 că, totuși plățile sociale au crescut, comparativ cu anul 2021. Din spusele lui, atunci pensia minimă era de 1143 de lei, suma fiind sub minimul de existență. „Faptul că noi am […]