(video) Noul Ford Explorer Electric e disponibil de cumpărat după o călătorie record de 30.000 km în jurul lumii

18:00

În articolul precedent am promis că detaliile despre noul Mercedes-AMG G 63 vor veni într-un articol separat, căci sunt mai multe detalii de anunțat. Versiunea a debutat alături de cea non-AMG și împreună vor putea fi văzute de publicul larg pentru prima dată în cadrul Salonului Auto Internațional de la New York. Suspensie nouă! Modificări […] Articolul (video) New York 2024: Premieră mondială – Noul Mercedes-Benz G 63 AMG facelift apare prima dată în Autoblog.md.