ULTIMA ORĂ: Articolul din Codul Electoral care interzice deputaților Partidului Șor, scos în afara legii, să candideze în funcții publice, declarat neconstituțional

România intră în Air Schengen la sfârşitul acestei luni, dar adulţii care călătoresc cu avionul însoţiţi de copii nu scapă de formalităţi. Un proiect al Ministerului de Interne român prevede ca minorii să treacă în continuare prin controalele Poliției de Frontieră. Agenţii ar urma să elibereze o autorizaţie specială de călătorie. Deşi autorităţile nu au ... România se asigură ca traficul de minori să nu explodeze după intrarea în spațiul aerian Schengen – Măsurile anunțate de autoritățile de la București The post România se asigură ca traficul de minori să nu explodeze după intrarea în spațiul aerian Schengen – Măsurile anunțate de autoritățile de la București appeared first on Politik.