Ex-șeful IGP Podarilov și judecătorii Papuha, și Bivol – cercetați pentru trafic de influență și corupere pasivă

11:10

Femeile condamnate în Moldova primesc câte 120 de absorbante pe an. Copiii lor de până la doi ani primesc 700 de scutece pe an, ceea ce ar însemna circa 58 pe lună și aproximativ două pe zi. Conform unei decizii aprobate de cabinetul de miniștri, condamnații sunt asigurați cu 12 aparate de ras de unică