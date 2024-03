O nouă lovitură dură pentru guvernarea PAS. Curtea a declarat neconstituțională interdicția de a candida la alegeri

11:00

Analistul politic, Igor Boțan, susține că reformarea sistemului justiției eșuează din cauza unor interese corporative și a modului în care pretendenții își justifică averile. "Noi vedem ce se întâmplă în domeniul justiției. Sunt interese corporative și această reformă atinge aceste interese. Noi vedem reacțiile de răspuns, nimeni nu are experiență. De la declararea independenței noi […]