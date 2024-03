Percheziții la un avocat și doi judecători din Chișinău. Precizările CNA

15:50

Părinții din municipiul Chișinău, a căror copii frecventează grupele cu program prelungit din școli, ar putea achita 500 de lei lunar pentru trei ore de program extins. Ar urma să crească și taxa pentru șase ore. Șeful adjunct al Direcției generale Educație, Tineret și Sport a Primăriei Chișinău, Andrei Pavaloi, anunță că suma ar putea […] The post Calcule diferite la Guvern și Primărie? Pavaloi: 6 ore de program prelungit vor ajunge la 1000 lei appeared first on NewsMaker.