Politicienii afiliați lui Șor, o nouă vizită la Moscova. Cu cine s-au întâlnit deputații Vasile Bolea și Alexandr Suhodolskii

15:10

Secretarul general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Sergiu Gherciu, întreprinde o vizită de lucru la Tokyo, Japonia, în perioada 25-29 martie. Scopul vizitei anunțat de autorități este de a „întări” și „dezvolta” relațiile moldo-nipone în domeniul agricol. Oficialul de la Chișinău și-a început vizita cu o întrevedere cu viceministrul parlamentar pentru Agricultură, Silvicultură și […] The post Moldova va exporta mai mult vin în Japonia? Secretar general, la Tokyo: „Ne dorim ca producătorii să-și consolideze prezența pe piața niponă” appeared first on NewsMaker.