UEFA a dezvăluit cum se vor împarți banii în noul format al Ligii Campionilor

Florida obligă prin lege platformele de socializare să șteargă conturile copiilor cu vârste de sub 14 ani. Deși regulile proprii ale fiecărei rețele interzic și acum copiilor (de regulă sub 13 ani) să își facă un profil, modul relaxat de verificare a vârstei face ca acest lucru să fie o formalitate. Guvernatorul Ron DeSantis a promulgat legea care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2025. Ea p...