ROMÂNIA: Să nu se panicheze populația. Nu interzicem TikTok

08:30

Valoarea ajutorului militar oferit până acum Ucrainei de către UE și statele sale membre a crescut de la 28 de miliarde de euro la 31 de miliarde de euro, a declarat reporterilor înaltul diplomat al UE Josep Borrell, scrie Politico „De la începutul războiului, am oferit asistență militară de 31 de miliarde de euro, iar […] The post UE a trimis Ucrainei pâna acum 31 de miliarde de euro în ajutor militar și sunt planificate încă 20 de miliarde de euro pentru acest an appeared first on Omniapres.