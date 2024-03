Cu cât ești mai tu însuți cu atât ești mai non-conformist

09:00

Galina Țurcan are 75 de ani, iar fiul său Leon – 40. Femeia povestește că, atunci când l-a adus pe lume, medicii i-au pus un alt diagnostic și abia peste 30 de ani a aflat că acesta are Sindromul Down. „Când l-am născut pe Leon, doctorii mi-au zis că are un handicap și că ar fi bine să-l las la orfelinat, să nu-mi stric viața, că el oricum va muri peste câțiva ani”, a spus Europei Libere Galina Țurcan. Leon nu a mers nici la grădiniță, nici la școală, iar centre de reabilitare pentru copiii cu n...