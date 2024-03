Diplomatul rus, declarat persona non-grata după ce Rusia a organizat alegeri în Transnistria, a părăsit Moldova

12:30

Odată cu dezvoltarea tehnologiilor Inteligenței Artificiale (IA), sectorul investițional a început să treacă printr-o adevărată revoluție. De la gestionarea portofoliilor la luarea deciziilor strategice, IA a început să joace un rol din ce în ce mai semnificativ. Am discutat cu Vytautas Plunksnis, Head of Private Equity, membru al INVL Asset Management și Președinte al Consiliului de Administrație maib, despre avantajele și riscurile utilizării IA în investiții, inovațiile deja aplicate în sectorul financiar, precum și modul în care IA poate modela viitorul lumii […]