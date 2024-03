BNM: cursul valutar 26 martie 2024

15:10

În fiecare an, o regiune din nordul Greciei sărbătorește sosirea primăverii sub o pătură spectaculoasă de flori de piersic roz. Oficialii din Veria, un oraș pitoresc care se află la aproximativ 72 de kilometri vest de Salonic, al doilea oraș ca mărime din țară, spun că sărbătoarea primăverii din regiune ia amploare „cu fiecare an […] Articolul Au sărbătorit primăvara prin culoare, în Grecia apare prima dată în AgroTV.