Guvernul a aprobat Programul „Satul European” pentru ani 2024-2028. Costurile estimative

Denumirile geografice pe teritoriul Republicii Moldova vor fi reglementate de o lege nouă. Deputații au aprobat, în prima lectură, o inițiativă legislativă care prevede acest lucru. Legea cu privire la denumirile geografice are ca scop reglementarea modului de atribuire a denumirilor geografice și de redenumire a obiectelor geografice amplasate în …