(video) Genesis vrea să-și încerce norocul în segmentul SUV-urilor de lux și a mașinilor sport

În urmă cu un an, alianța Renault-Nissan-Mitsubishi a suferit schimbări majore. Nissan a obținut mai multă putere, dar și are mai multe atribuții, ceea ce reflectă mai bine starea lucrurilor. În ciuda faptului că ponderea modelelor realizate în comun cu Renault este de așteptat să crească de la 60 la 80% până în 2026, Nissan […] Articolul (video) Nissan anunță business planul The Arc – 30 de modele noi vor fi lansate până în 2027 apare prima dată în Autoblog.md.