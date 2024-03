Amenințarea teroristă cuprinde Europa. După Franţa, și Italia a ridicat nivelul de securitate la maxim

09:00

Autoritățile publice locale vor putea acorda sporuri lunare pentru funcționarii publici de execuție de până la 50 % din salariul de bază. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat, în prima lectură, de Parlament. Modificările propuse vizează extinderea categoriei de venituri ale bugetelor locale ale autorităților